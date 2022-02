Ο Πούτιν θέτει σε επιφυλακή τα πυρηνικά της Ρωσίας

«Ο Πούτιν έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να τεθούν οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής έπειτα από "επιθετικές δηλώσεις" του ΝΑΤΟ».

O Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις της Ρωσίας μετά από επιθετικά σχόλια κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Reuters.

Σε συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον Γενικό Επιτελάρχη Βαλερι Γκερασίμοφ, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Δύση όχι μόνον προβαίνει σε μη φιλικές κινήσεις στον τομέα της οικονομίας, αλλά ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας.

«Διατάζω το υπουργείο Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων να θέσουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού στο ειδικό καθεστώς του συναγερμού για μάχη», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Όπως μπορείτε να δείτε, οι δυτικές χώρες όχι μονάχα λαμβάνουν εχθρικά μέτρα εναντίον της χώρας μας σε οικονομικό επίπεδο— εννοώ τις παράνομες κυρώσεις που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι ηγετικών κρατών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν στους εαυτούς τους να κάνουν επιθετικές δηλώσεις προς τη χώρα μας», είπε ο Πούτιν.

❗️President Putin orders Defense Ministry to transfer Russian strategic deterrence forces to 'special regime of duty' - in response to aggressive statements from West



