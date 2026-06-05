Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο θέλει τον Ματέους Φερνάντες στο «Μπερναμπέου»
Μπορεί άπαντες στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής (7/6), ωστόσο η μεταγραφολογία δεν φεύγει ποτέ από προσκήνιο.
Άλλωστε, ο ίδιος ο -υποψήφιος πρόεδρος- Φλορεντίνο Πέρεθ έριξε τη «βόμβα», λέγοντας πως θα κάνει πρόταση σε ποδοσφαιριστή ομάδας του Champions League, η οποία θα αγγίξει τα 150 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο ισχυρός επιχειρηματίας αποκάλυψε πως ο παίκτης δεν αγωνίζεται στην Premier League.
Εκεί όμως (σσ στην Αγγλία) βρίσκεται ένας από τους στόχους του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος κόουτς που θα αποτελέσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον επόμενο τεχνικό της «βασίλισσας», έχει... κυκλώσει το όνομα του Ματέους Φερνάντες, για ενίσχυση στον χώρο του κέντρου, σύμφωνα με την Diario As.
Ο χαφ της Γουέστ Χαμ κοστολογείται περί τις 80 εκατ. λίρες, με τον 21χρονο να βρίσκεται επίσης στη λίστα των Λίβερπουλ και Άρσεναλ και το γεγονός πως δεν κλήθηκε από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεζ στην αποστολή των Πορτογάλων για το Μουντιάλ να έχει προκαλέσει έκπληξη.
🚨💣 BREAKING: Jose Mourinho WANTS West Ham’s Mateus Fernandes (21). @diarioas 🇵🇹 pic.twitter.com/9ju4qT2gyA— Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2026
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