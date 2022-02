Ο Ραλφ Ράνγκνικ πήρε θέση για τις φήμες που τον θέλουν να αφαιρεί το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Χάρι Μαγκουάιρ και να το δίνει στον Κριστιάν Ρονάλντο, τονίζοντας πως captain της ομάδας θα παραμείνει ο Άγγλος στόπερ.

Η «Daily Mail» νωρίτερα αποκάλυψε ότι ο Ραλφ Ράνγκνικ στην προσπάθειά του να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας του, θέλησε να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Χάρι Μαγκουάιρ και να το δώσει στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει, καθώς ο Γερμανός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» πήρε θέση για όσα γράφτηκαν και ξεκαθάρισε πως ο 28χρονος διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν παίκτη για αλλαγή αρχηγού. Δεν υπήρξε ποτέ θέμα αυτό στην ομάδα. Εγώ αποφασίζω ποιος είναι αρχηγός. Ο Χάρι Μαγκουάιρ είναι και θα παραμείνει αρχηγός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράνγκνικ στην «Athletic».

Ralf Rangnick: "I have never spoken with any player about a change of captaincy. This has never been an issue. It is me who decides who is captain. Harry is our captain + he will stay captain."#MUFC @TheAthleticUKhttps://t.co/DPzQbFvlIp