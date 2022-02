Για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, καθώς δεν βρήκε δίχτυα ούτε απέναντι στην Σαουθάμπτον κι έτσι έμεινε «άσφαιρος» στις τελευταίες έξι εμφανίσεις του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές και πόσω μάλλον για τους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πρόσφατα έσβησε 37 κεράκια στην τούρτα του, διατηρείται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση αλλά τα νούμερα του στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν άλλα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με την Σαουθάμπτον, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μένει γι' ακόμη μία αγωνιστική μακριά από τα γκολ.

«Είναι προφανές πως πρέπει να σκοράρει περισσότερο όπως και οι υπόλοιποι παίκτες της επιθετικής γραμμής. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε, όμως αυτό δεν αφορά μόνο τον Κριστιάνο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ράλφ Ράγκνικ εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα παράπονά του για τον Πορτογάλο αστέρα της ομάδας.

⚽️❌ Cristiano Ronaldo has now gone 6 games without scoring…



It’s his longest goal drought for 13 years! 😳 pic.twitter.com/tgt5vOYTYb