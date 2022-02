Ράνγκνικ: «Ο Κριστιάνο πρέπει να σκοράρει περισσότερα γκολ» (vid)

Ο Ράλφ Ράγκνικ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Σαουθάμπτον (12/2, 14:30) αναφέρθηκε στην δυστοκία του Κριστιάνο Ρονάλντο και των υπόλοιπων παικτών της γραμμής κρούσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο σκοράρισμα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει δυο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, καθώς στις 4 Φεβρουαρίου αποκλείστηκε από τη Μίντλεσμπρο μέσα στο Ολντ Τράφορντ και στις 8 του μήνα «κόλλησε» στην ισοπαλία κόντρα στην ουραγό Μπέρνλι στο «Ταρφ Μουρ» (1-1) και έπεσε από την πρώτη τετράδα της Premier League.

Ο Ράλφ Ράγκνικ παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Σαββάτου (12/2/, 14:30) με τη Σαουθάμπτον για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος και μεταξύ άλλων στάθηκε στην δυστοκία του Κριστιάνο Ρονάλντο και των υπόλοιπων παικτών της γραμμής κρούσης των «Κόκκινων Διαβόλων» στο σκοράρισμα, καθώς και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δημιούργησαν φάσεις δεν μπορούσαν να τις τελειώσουν σωστά και να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα.

«Είναι προφανές πως πρέπει να σκοράρει περισσότερο όπως και οι υπόλοιποι παίκτες της επιθετικής γραμμής. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε, όμως αυτό δεν αφορά μόνο τον Κριστιάνο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.

