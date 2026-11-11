Η απόφαση για την απόλυση του Μάικλ Κάρικ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον παρθεί, με το Athletic να αναφέρεται όχι μόνο στο μέλλον του Άγγλου τεχνικού, αλλά και στο πότε θα αναλάβει τα ηνία το φαβορί για τον πάγκο, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο Μάικλ Κάρικ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τον τελευταίο καιρό, ενώ όπως αποκάλυψε το Athletic, ο ίδιος αναμένεται να ενημερωθεί για την απόλυσή του,αύριο Πέμπτη (12/11).

Το φαβορί για τη θέση του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ, λέγεται πως έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους της ομάδας του Μάντσεστερ, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει έγκυρα ρεπορτάζ.

Το Athletic προσθέτει μάλιστα, πως οι διοικούντες του συλλόγου, έχουν έρθει σε επικοινωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, με στόχο να τον προσλάβει ως τον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο Ποτσετίνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο των ΗΠΑ, ενόψει δύο αγώνων με την Αϊτή για το Nations League της CONCACAF.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει αντίρρηση να παραμείνει ο Αργεντινός τεχνικός για αυτά τα δύο παιχνίδια των ΗΠΑ και στη συνέχεια να αναλάβει καθήκοντα στη νέα του ομάδα. Ωστόσο, το έργο για τον Ποτσετίνο, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία, δεν θα είναι εύκολο, καθώς έχει ελάχιστες μέρες για να προετοιμαστεί για το μεγάλο ματς απέναντι στη Λίβερπουλ, την Κυριακή (22/11), για την 11η αγωνιστική της Premier League.