Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πότε αναμένεται η απόλυση του Κάρικ
Ο Μάικλ Κάρικ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τον τελευταίο καιρό, ενώ όπως αποκάλυψε το Athletic, ο ίδιος αναμένεται να ενημερωθεί για την απόλυσή του,αύριο Πέμπτη (12/11).
Το φαβορί για τη θέση του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο άλλοτε προπονητής της Τότεναμ, λέγεται πως έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους ανθρώπους της ομάδας του Μάντσεστερ, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει έγκυρα ρεπορτάζ.
Το Athletic προσθέτει μάλιστα, πως οι διοικούντες του συλλόγου, έχουν έρθει σε επικοινωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, με στόχο να τον προσλάβει ως τον νέο προπονητή της ομάδας.
Ο Ποτσετίνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο των ΗΠΑ, ενόψει δύο αγώνων με την Αϊτή για το Nations League της CONCACAF.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει αντίρρηση να παραμείνει ο Αργεντινός τεχνικός για αυτά τα δύο παιχνίδια των ΗΠΑ και στη συνέχεια να αναλάβει καθήκοντα στη νέα του ομάδα. Ωστόσο, το έργο για τον Ποτσετίνο, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία, δεν θα είναι εύκολο, καθώς έχει ελάχιστες μέρες για να προετοιμαστεί για το μεγάλο ματς απέναντι στη Λίβερπουλ, την Κυριακή (22/11), για την 11η αγωνιστική της Premier League.
Michael Carrick is expected to be formally informed on Thursday he has been sacked. Mauricio Pochettino has already agreed terms to replace him. https://t.co/kkMqIejckq— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.