Ο Ραχίμ Στέρλινγκ πήρε από το χέρι την Μάντσεστερ Σίτι, πέτυχε το τέλειο χατ-τρικ και απέδειξε ότι έχει βρει ξανά τον παλιό καλό του εαυτό.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν εξαιρετική, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Νόριτς και με τρομερό Στέρλινγκ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας και βρέθηκε στο +12 από τη Λίβερπουλ.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «Πολιτών» ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος βρήκε όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Ο 27χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός πέτυχε το τέλειο χατ-τρικ μιας και σκόραρε ένα γκολ με το κεφάλι, ένα με το αριστερό πόδι και ένα γκολ με το δεξί.

Right foot ✔️

Header ✔️

Left foot ✔️



Perfect hat trick from Raheem Sterling 💯



(via @ManCity)pic.twitter.com/wxpL4BIApc