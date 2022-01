Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από το «Έτιχαντ», ο Ραχίμ Στέρλινγκ έκλεισε τα αυτιά του, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον μήνα Δεκέμβριο.

Τον περασμένο Νοέμβριο η Μπαρτσελόνα επιδίωκε την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ από την Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε άλλα σχέδια για το μέλλον του Άγγλου άσου μιας κι επιθυμία του ήταν -και είναι- να τον διατηρήσει μέχρι το τέλος της σεζόν στο ρόστερ.

Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Ισπανός τεχνικός στο πρόσωπο του, έκανε τον Στέρλινγκ να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και να οδηγήσει την ομάδα του σε επιτυχίες. Γι' αυτό και αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του Δεκεμβρίου.

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός τον προηγούμενο μήνα αγωνίστηκε σε επτά αναμετρήσεις με την Σίτι, πετυχαίνοντας πέντε τέρματα και μία ασίστ. Οι εκπληκτικές του εμφανίσεις ήταν αρκετές προκειμένου να κερδίσει το βραβείο του Δεκεμβρίου, το οποίο είναι και το τρίτο στην καριέρα του.

He played a pivotal role in @ManCity's brilliant form 👏@sterling7 is December 2021's @EASPORTSFIFA Player of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/TpyHIZBM4y