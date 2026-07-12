Η Νορβηγία ανέκτησε το προβάδισμα ενάντια στην Αγγλία αλλά το γκολ του Χέγκεμ ακυρώθηκε για φάουλ του Χάαλαντ.

Η Νορβηγία ανέκτησε το προβάδισμα απέναντι στην Αγγλία στο 55ο λεπτό, εντούτοις το γκολ του Χέγκεμ ακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR για φάουλ του Χάαλαντ στον Άντερσον δευτερόλεπτα πριν, σε μία φάση που σήκωσε κουβέντα. Σημειώνεται δε, πως οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης θα είναι συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν!