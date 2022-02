O Κριστιάνο Ρονάλντο για κάθε διαφημιστικό ποστ που κάνει στο Instagram παίρνει ένα... συμβόλαιο ακριβοπληρωμένου ποδοσφαιριστή της Super League Interwetten.

O Κριστιάνο Ρονάλντο τη Δευτέρα (7/2) έγινε ο πρώτος χρήστης του Instagram που ξεπερνάει τους 400 εκατομμύρια ακολούθους. Η εταιρεία, Hopper HQ, η οποία εξιδικεύεται στα Social Media, σε έρευνα της ανέφερε πως ο «CR 7» λαμβάνει κατά μέσο όρο 1,4 εκατομμύρια ευρώ για κάθε διαφημιστική ανάρτηση που κάνει! Ο Πορτογάλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεπέρασε τον Ντουέιν-«The Rock»- Τζόνσον, ο οποίος παίρνει 1,3 εκατομμύρια ευρώ ανά post.

O Ρονάλντο είδε τους ακολούθους του να αυξάνονται κατά 163 εκατομμύρια μέσα σε έξι μήνες και άφησε στη δεύτερη θέση την Κάιλι Τζένερ (309 εκατομμύρια ακόλουθοι) και στην τρίτη τον Λιονέλ Μέσι (306).

Cristiano Ronaldo has DOUBLE the Instagram followers of every Premier League club combined 🤯 pic.twitter.com/34Z01Oerhd