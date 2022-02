Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να συγκεντρώσει 400 εκατομμύρια followers στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν γράφει ιστορία μόνο εντός γηπέδων, αλλά και στα social media.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετράει πλέον 400 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και με αυτόν τον τρόπο έσπασε ένα ακόμα μοναδικό ρεκόρ, καθώς είναι ο πρώτος άνθρωπος με τόση μεγάλη λίστα.

Η ραγδαία αύξηση των ακόλουθων του Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021 καθώς τότε μετρούσε 237 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα ο 37χρονος άσος των «κόκκινων διαβόλων» μετράει 3.242 αναρτήσεις στο Insatagram και καταφέρνει να συγκεντρώνει περίπου 10 εκατομμύρια like ενώ ακολουθεί μόλις 500 άτομα.

Στη σχετική λίστα ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Κάιλι Τζένερ με 308 εκατομμύρια followers και στην τρίτη ο... αιώνιος αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι με 306 εκατομμύρια followers.

