Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει να βρει δίχτυα στην Premier League από τις 30 Δεκεμβρίου και αν δεν τα καταφέρει ούτε απόψε (08/02, 22:00) κόντρα στην Μπέρνλι θα καταγράψει αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του.

Ο Πορτογάλος αστέρας πριν από μερικές ημέρες έκλεισε τα 37 χρόνια ζωής. Παρ' όλα αυτά διατηρείται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποιον που είναι δέκα χρόνια νεότερος από εκείνον.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα αποτελεί σκιά του καλού του εαυτού στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μάλιστα πρόσφατα γνώρισε τον αποκλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι από τη Μίντλεσμπρο στο FA Cup. Η αγωνιστική πορεία και η κάκιστη εικόνα που παρουσιάζουν στα τελευταία τους παιχνίδια οι «κόκκινοι διάβολοι», φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται για αρνητικό ρεκόρ στην πλούσια καριέρα του.

Cristiano Ronaldo just missed the target from the penalty spot 😳 pic.twitter.com/fu7mbZbLQ7