Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε 37 χρόνια ζωής και η σύντροφός του Χεορχίνα Ροντρίγκες του έκανε έκπληξη μία εντυπωσιακή τούρτα.

Τι κι αν πάτησε τα 37; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποιον που είναι δέκα χρόνια νεότερος από εκείνον. Με σώμα που παραπέμπει σε 20άρη και δίψα για διάκριση που δε λέει να σβήσει, ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας παραμένει σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το Σάββατο (05/02) γιόρτασε τα 37 του γενέθλια και η σύντροφος του Χεορχίνα Ροντρίγκες δεν θα μπορούσε να μην του ετοιμάσει μία έκπληξη με μια εντυπωσιακή τούρτα για την γιορτή του.

Από την πλευρά του ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους τους θαυμαστές του, τους οποίους ευχαρίστησε για τις ευχές τους.

«Η ζωή είναι ένα... roller coaster. Σκληρή δουλειά, υψηλή ταχύτητα, σημαντικά γκολ, υψηλές απαιτήσεις. Αλλά στο τέλος όλα καταλήγουν στην οικογένεια, στην αγάπη, την ειλικρίνεια, την φιλία, τις αξίες που μετράνε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. 37 και συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media o «CR7», ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία έχοντας δίπλα του την σύντροφό του.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy