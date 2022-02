Ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ αποτελεί παρελθόν από την Άρσεναλ έπειτα από μια τετραετία και οι Κανονιέρηδες τον αποχαιρέτησαν μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Τέσσερα χρόνια μετά την ανακοίνωσή του από την Άρσεναλ, ο Πιέρ- Εμερίκ Ομπεμαγιάνγκ αποχαιρέτησε οριστικά το Λονδίνο για χάρη της Μπαρτσελόνα.

Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις με ουκ ολίγες ανατροπές, οι Μπλαουγκράνα κατάφεραν να ολοκληρώσουν το deal με τον Γκαμπονέζο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου.

Από την πλευρά τους, οι Κανονιέρηδες αποφάσισαν να απεμπλακούν από τις διαπραγματεύσεις και να αφήσουν ελεύθερο τον πρώην αρχηγό τους, που παρέμενε τον τελευταίο καιρό στη ναφθαλίνη εξαιτίας της ρήξης των σχέσεων με τον τεχνικό της ομάδας, Μικέλ Αρτέτα.

Ένα άδοξο τέλος ωστόσο δεν δύναται να διαγράψει όλες τις στιγμές που μοιράστηκαν Άρσεναλ και Ομπαμεγιάνγκ, με τους Λονδρέζους να τον αποχαιρετούν μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο έπειτα από μια τετραετία κοινής πορείας.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️