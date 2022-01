Ο Μέισον Γκρίνγουντ αποτελεί ξένο σώμα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία από την αρχή γνώριζε για τον προβληματικό του χαρακτήρα.

«Παγωμάρα» έχουν προκαλέσει οι εικόνες που δημοσίευσε η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ, Χάριετ Ρόμπσον. Η ξανθιά καλλονή δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media που φαίνεται γεμάτη μέλωπες και με αίματα, κατηγορώντας τον εξτρέμ της Γιουνάιτεντ πως την ξυλοξόπησε. Μάλιστα, στα Social Media κυκλοφόρησε κι ένα ηχητικό, στο οποίο ακούγεται ο Γκρίνγουντ να πιέζει την Ρόμπσον να κάνει σεξ μαζί του, ενώ αυτή αρνείται.

Mason Greenwood Girlfriend Harriet Robson on Instagram. This is so vile and sick.. hope she is alright. Arrest him asap pic.twitter.com/JVljOJU9Nn

Η θέση της Γιουνάιτεντ του ήταν άμεση, καθώς καταδίκασε το περιστατικό, τον έθεσε εκτός ομάδας και οι αστυνομικές Αρχές από την πλευρά τους προχώρησαν στην σύλληψη του νεαρού μεσοεπιθετικού. Οι «κόκκινοι διάβολοι» πάντως δεν φαίνεται να έπεσαν... από τα σύννεφα με την συμπεριφορά του Μέισον Γκρίνγουντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Daily Mail» οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας είχαν πλήρη επίγνωση για την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του 20χρονου άσου. Πριν από μερικά χρόνια κι ενώ ήταν στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας, είχε φέρει δύο γυναίκες στο δωμάτιό του μαζί με τον Φιλ Φόντεν, γεγονός που οδήγησε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να τους αποκλείσει από την ομάδα. Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε ξανά μία θέση στα «τρία λιοντάρια», σε αντίθεση με τον Γκρίνγουντ που παραμένει εκτός.

After today's saga,i remembered the Phone call between Mason Greenwood and Phil Foden trying to sneak girls into an hotel. Manchester United should just cut him off, send him to Prison FC and Harriet Robson to get the Justice she deserves. pic.twitter.com/ZehbItOuOF