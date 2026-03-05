Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις ευκαιρίες και το αριθμητικό πλεονέκτημα για ένα ολόκληρο ημίχρονο, όμως η Νιούκαστλ την κέρασε στο 90΄την πρώτη της ήττα (2-1) επί εποχής Κάρικ!

Αήττητο ήταν και πάει! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόμπαζε με περηφάνια όσο δεν μετρούσε καμία ήττα στη νέα εποχή με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, όμως η Νιούκαστλ την προσγείωσε στο... 90΄. Ακόμα κι αν έπαιζαν με δέκα παίκτες για ένα ολόκληρο ημίχρονο, οι Καρακάξες άντεξαν στην πίεση και τιμώρησαν τη σπάταλη Γιουνάιτεντ με γκολ νίκης στο φινάλε για το τελικό 2-1 που δεν επέτρεψε τους Κόκκινους Διάβολους να αποκτήσουν μεγάλο προβάδισμα στην κούρσα της τετράδας.

«Φλεγόμενο» φινάλε στο ημίχρονο

H Νιούκαστλ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο με απειλητικό ρυθμό στο πρώτο εικοσάλεπτο, προτού προοδευτικά η Γιουνάιτεντ πάρει μέτρα στο γήπεδο και απείλησε με προσπάθειες των Σέσκο και Μπουμό. Στο 41΄ο Ράμσντεϊλ είχε την απάντηση στον Μαϊνού, με το πρώτο μέρος να φλέγεται στις καθυστερήσεις! Αρχικά στο 45΄η Νιούκαστλ έμεινε με δέκα παίκτες μετά από δεύτερη κίτρινη στον Ράμσεϊ για θέατρο, όμως πέντε λεπτά αργότερα οι Magpies προηγήθηκαν με πέναλτι που καταλογίστηκε στον Μπρούνο Φερνάντες κι εκτέλεσε εύστοχα ο Γκόρντον.

Όλα έδειχναν πως η Νιούκαστλ θα πήγαινε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια, όμως οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 45+9΄ο Μπρούνο εκτέλεσε το φάουλ, με τον Κασεμίρο να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να φέρνει το ματς στα ίσα.

Ο Οσουλά είχε τον τελευταίο λόγο

Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγαλύτερη άνεση στον αγωνιστικό χώρο, αν και οι Καρακάξες είχαν τις στιγμές τους κυρίως με... προειδοποιήσεις του Γκόρντον. Στο 75΄ο Ράμσντεϊλ με σπουδαία επέμβαση σταμάτησε από κοντά τον Γιορό, όπως και τον Ζίρκζι στο 89΄με νέο φανταστικό μπλοκ. Κι αφού ο Άγγλος την κράτησε όρθια, ο Οσουλά την έστειλε στα ουράνια.

Στο 90΄έκανε την κούρσα από δεξιά, συνέκλινε στην περιοχή και με απίστευτο σουτ σημάδεψε το πλαϊνό δίχτυ του Λάμενς για το τελικό 2-1 που έβαλε φρένο στην κούρσα της Γιουνάιτεντ, όπως και στο σερί της Νιούκαστλ χωρίς νίκη.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ Τονάλι (90΄Μπότμαν), Ράμσεϊ, Ζοέλιντον, Μπαρνς (46΄Γουίλοκ), Ελάνγκα (84΄Μέρφι), Γκόρντον (85΄Οσούλα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Μαζράουι (85΄Μαλάσια), Γιορό, Μαγκουάιρ, Σο, Κασεμίρο, Μαϊνού (76΄Ντιαλό), Μπουμό (77΄), Κούνια, Μπρούνο, Σέσκο

