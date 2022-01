Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε τη σύλληψη του 20χρονου στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τις καταγγελίες με από τη σύντροφό του και βρίσκεται υπό κράτηση όσο συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών. Ύποπτος για βιασμό και ξυλοδαρμό.

Σοκ έχουν προκαλέσει στο Νησί οι εικόνες, τα βίντεο και τα ηχητικά κλιπ που ανήρτησε η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φανερώνοντας την κακοποίηση που υπέστη από τον στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η κατακραυγή για τον 20χρονο επιθετικό δεν έχει όρια τις τελευταίες ώρες και μετά την επίσημη θέση των Κόκκινων Διαβόλων που τον απέβαλαν επ' αόριστον από την ομάδα, η γενική αστυνομία του Μάντσεστερ έκανε γνωστό ότι ο Γκρίνγουντ συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση!

Στην ανακοίνωσή τους, οι τοπικές Αρχές δεν αποκαλύπτουν το όνομα του συλληφθέντα, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως πρόκειται για έναν άνδρα στην ηλικία των 20 ετών, με τα στοιχεία της καταγγελίας να αντιστοιχούν πλήρως σε όσα αποκάλυψε η Χάριετ Ρόμπσον.

Πλέον, ο Γκρίνγουντ κρατείται καθώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας και η ανακριτική διαδικασία και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ύποπτος για ξυλοδαρμό και βιασμό!

Police: "Greater Manchester Police were made aware earlier today of online social media images and videos posted by a woman reporting incidents of physical violence ... following enquiries we can confirm a man in his 20s has since been arrested on suspicion of rape and assault." pic.twitter.com/er7YqELemB