Σκόραρε απέναντι στην Τότεναμ, η Τσέλσι κράτησε το clean sheet και ο Τιάγκο Σίλβα αποδεικνύει πως ακόμα και στην ηλικία των 37 ετών η Premier League δεν εμποδίζει έναν «μαχητή» να γίνει καθοριστικός.

Έπειτα απ' όλα όσα έχει κάνει, δεν γινόταν να μην του προσφέρει νέο συμβόλαιο η Τσέλσι και να μην τον κρατήσει στα μετόπισθεν...

Είναι πραγματική πολυτέλεια αυτός ο ποδοσφαιριστής για οποιαδήποτε ομάδα και είναι ακόμα ένας που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει πραγματική ποιότητα και work ethic, τότε δεν υπάρχει κάτι που να στέκεται ως απροσπέλαστο εμπόδιο.

Ο Τιάγκο Σίλβα σκόραρε στο μεγάλο ντέρμπι (;) με την Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το απόγευμα της Κυριακής και μπορεί αυτό να είναι που μένει στο μυαλό των οπαδών, όμως, οι μάχες του Βραζιλιάνου μπροστά από την «μπλε» εστία, έχουν μεγαλύτερη σημασία...

Thank you to all of my teammates, our coach and staff, my family, my friends and the supporters. God is always showing the way 🙏 Ooooohhh Thiago Silva 💙💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/VxqJHjsoZ1