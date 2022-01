Μια από τις καλύτερες μεταγραφές της εποχής Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι έχει αποδειχθεί ο Τιάγκο Σίλβα που αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας μετά την πρόκριση στον τελικό του League Cup και ανταπέδωσε με υπόκλιση.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός πρόσφατα ανανέωσε και το συμβόλαιό του με την ομάδα για να είναι παρών στα μετόπισθεν των «μπλε» και για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Η προσθήκη του, το καλοκαίρι του 2020, έχει αποδειχθεί πλέον μια από τις καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει εδώ και αρκετά χρόνια η Τσέλσι, με τον πολύπειρο αμυντικό παρά την προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του, να γίνεται καθοριστικός κάθε φορά για τα μετόπισθεν της ομάδας του.

Λίγο μετά τον επαναληπτικό ημιτελικό του Carabao Cup στην έδρα της Τότεναμ και τη νέα νίκη των Πρωταθλητών Ευρώπης, αυτή τη φορά με το τελικό 1-0, ο Σίλβα – που αγωνίστηκε μόλις 24 λεπτά με αλλαγή – αποθεώθηκε από τους οπαδούς του συλλόγου του και ανταπέδωσε κάνοντας και υπόκλιση.

Thiago Silva just gets it. One of the best Chelsea signings of the Roman Abramovich era. No doubt. pic.twitter.com/uoRr6HqZ5r