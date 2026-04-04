Όσκαρ: Αποσύρεται από την ενεργό δράση λόγω καρδιολογικού προβλήματος
Ο Όσκαρ αποχωρεί από το ποδόσφαιρο, καθώς ο 34χρονος πρώην μέσος της Τσέλσι και της Εθνικής Βραζιλίας διαγνώστηκε με αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή.
Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί λιποθυμία που οφείλεται στην απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Τον περασμένο Νοέμβριο ο πρώην άσος της Σάο Πάολο εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο.
Στη βραζιλιάνικη ομάδα αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο του 2025 μετρώντας δύο γκολ και πέντε ασίστ. Ο Όσκαρ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σάο Πάολο, προτού πάρει μεταγραφή για την Ιντερνασιονάλ.
Εκεί οι εμφανίσεις του προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση και η ομάδα του Λονδίνου τον έκανε δικό της το 2013. Στους Μπλε έμεινε ως τα μέσα της σεζόν 2016/17, πριν μεταπηδήσει στην Κίνα για λογαριασμό της Σανγκάη. Στην Άπω Ανατολή αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν και έπειτα επέστρεψε στην αγαπημένη του Σάο Πάολο.
Σε συλλογικό επίπεδο κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Europa League, ένα League Cup Αγγλίας, ένα Πρωτάθλημα Βραζιλίας και ένα Confederations Cup. Σε ατομικό επίπεδο αγωνίστηκε σε 556 ματς, έχοντας 136 γκολ και 203 ασίστ.
Με τη Σελεσάο είχε 12 γκολ και 15 ασίστ σε 48 ματς.
𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫! — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 4, 2026
