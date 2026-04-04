Η Τσέλσι διέλυσε με 7-0 την Πορτ Βέιλ και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του FA Cup.

Η Τσέλσι του Λίαμ Ροσένιορ ισοπέδωσε με 7-0 την Πορτ Βέιλ, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας και τσέκαρε εισιτήριο για τα ημιτελικά του FA Cup. Η ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές και έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς νέους παίκτες να αποκτήσουν ρυθμό και εμπειρίες.

Οι Μπλε του Λονδίνου έγιναν η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά, έπειτα από τη Μάντσεστερ Σίτι, που διέλυσε πριν λίγες ώρες τη Λίβερπουλ με 4-0. Η Άρσεναλ αγωνίζεται στην έδρα της Σαουθάμπτον, στο τελευταίο ματς της ημέρας για τον θεσμό.

Οι δις πρωταθλητές Ευρώπης προηγήθηκαν με τον Χάτο στο 2ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ζοάο Πέδρο στο 25ο. Το αυτογκόλ του Λόρενς-Γκάμπριελ στο 42ο λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ανταραμπιόγιο στο 57', Σάντος στο 69', Εστεβάο στο 82' και Γκαρνάτσο στο 90+1 από την άσπρη βούλα διαμόρφωσαν το τελικό σκορ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Πλέον, η Τσέλσι περιμένει να δει τι της επιφυλάσσει η κλήρωση στους «4» της διοργάνωσης.