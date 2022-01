Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην τελική κατάταξη για τον κορυφαίο του 2021 στην απονομή βραβείων της FIFA κατετάγη τελικά 3ος, μη καταφέρνοντας να διεκδικήσει κάτι περισσότερο μπροστά σε Λεβαντόφσκι και Μέσι.

Ο ... μόνιμα «καυτός», Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που από την έναρξη του 2020 μέχρι και το φινάλε του 2021 έχει πετύχει περισσότερα από 100 γκολ σε συλλογικό επίπεδο αλλά και αυτό των εθνικών ομάδων, θριάμβευσε γι' ακόμα μια φορά.

Και μπορεί με τη Χρυσή Μπάλα... να μην το έχει, όμως, στα βραβεία της FIFA βάζει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του την τελευταία διετία και δικαίως κατακτά τη διάκριση του καλύτερου ποδοσφαιριστή με όσα κάνει στο γήπεδο,,, είτε με εξάρσεις του κορονοίού είτε σε πιο ήρεμες περιόδους.

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε δεύτερος με 44 πόντους έναντι των 48 που συγκέντρωσε ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, ενώ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν τελικά στην 3η θέση με 39 βαθμούς.

Ο Αιγύπτιος αστέρας της Λίβερπουλ κατάφερε μεν να μπει στην τελική τριάδα για το βραβείο της FIFA (μετά την 7η θέση στο Ballon d' Or που είχε προκαλέσει τα γέλια του), όμως, δεν κατάφερε να τα βάλει με τον Αργεντινό σούπερ σταρ της Παρί και τον... Λεβα-γκόλσκι.

Ο Σαλάχ, έμεινε εκτός και της κορυφαίας 11άδας όπως αναδείχθηκε για την FIFPro, με το καρέ των Μέσι, Λέβα, Κριστιάνο και Χάαλαντ να παίρνουν όλες τις θέσεις της επίθεσης στο ιδιαίτερο 3-4-4 που σχηματίστηκε.

🥇 48 - Robert Lewandowski

🥈 44 - Lionel Messi

🥉 39 - Mohamed Salah



The final results for #TheBest Men's Player in 2021. pic.twitter.com/39emissae8