Ποια... Χρυσή Μπάλα; Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κέρδισε το βραβείο που του αναλογούσε για το 2021 απέναντι σε Μέσι και Σαλάχ, διπλασιάζοντας τις κατακτήσεις του και μάλιστα, σερί στα «The Best» της FIFA.

To 2020 η Χρυσή Μπάλα ματαιώθηκε και περιορίστηκε στο μοναδικό διαθέσιμο βραβείο, αυτό των «The Best» της FIFA. Το 2021 πολλοί νόμιζαν ότι είχε έρθει επιτέλους η χρονιά του, να πάρει σπίτι του το βαρύτιμο τρόπαιο. Ωστόσο, ο «Μίδας» Λιονέλ Μέσι ήταν εκείνος που του στέρησε τη χαρά και διεύρυνε τη συλλογή του με τον έβδομο προσωπικό τίτλο. Ακόμα κι έτσι, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν έμεινε με άδεια χέρια. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολωνός σούπερ σταρ κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη στην τελετή απονομή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφήνοντας πίσω του αυτή τη φορά τον Αργεντινό αντίπαλό του και τον Μο Σαλάχ.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI