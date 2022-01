Ο Μο Σαλάχ έμεινε εκτός κορυφαίας 11άδας της FIFA για το 2021, παρά το ότι ήταν ένας εκ των τριών υποψηφίων για το βραβείο του παίκτη της χρονιάς. Με τετράδα Μέσι, Κριστιάνο, Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ και... Αλάμπα η 11άδα.

Τι κι αν συμπεριλήφθηκε στους φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη; Ο Μο Σαλάχ δεν ψηφίστηκε αρκετά για να μπει στην κορυφαία 11άδα του 2021 και μπορεί να νιώθει αδικημένος για άλλη μια φορά στη σεζόν, μετά την 7η θέση στη κατάταξη της Χρυσής Μπάλας.

Όπως αποκαλύφθηκε στην τελετή απονομής των «The Best» στη Ζυρίχη, την καλύτερη 11άδα απαρτίζουν ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια (κι όχι ο Εντουάρ Μεντί που κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου κίπερ), οι Λεονάρντο Μπονούτσι, Ρούμπεν Ντίας και Νταβίντ Αλάμπα (!) στην άμυνα, Ζορζίνιο, Καντέ και Ντε Μπρόινε στη μεσαία γραμμή και μια «χρυσή» τετράδα στην επίθεση: Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αλλά και Έρλινγκ Χάαλαντ,

OFFICIAL: The Men's FIFPro World XI for 2021:



🇮🇹 Gianluigi Donnarumma



🇵🇹 Rúben Dias

🇮🇹 Leonardo Bonucci

🇦🇹 David Alaba



🇫🇷 N'Golo Kanté

🇮🇹 Jorginho

🇧🇪 Kevin De Bruyne



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇳🇴 Erling Haaland

🇵🇹 Cristiano Ronaldo#TheBest pic.twitter.com/oOUTgSox4R