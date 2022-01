Σε μία σπουδαία μεταγραφική απόκτηση πρόκειται να προβεί η Τότεναμ, καθώς τα βρήκε σε όλα με τον Αντάμα Τραορέ και απομένει η έγκριση από πλευράς Γουλβς.

Ο Αντόνιο Κόντε θέλει να βάλει τη δική του πινελιά στην Τότεναμ αποκτώντας μερικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να οδηγήσουν τον σύλλογο σε επιτυχίες. Από την άλλη μάλιστα ο Ιταλός τεχνικός έχει καταλήξει ήδη στη «μαύρη λίστα» με τους παίκτες που θέλει να αποχωρήσουν.

Ο Κόντε εισηγήθηκε την απόκτηση του Αντάμα Τραορέ από την Γουλβς. Μετά τον τραυματισμό του Σον, τον οποίο πρόκειται να χάσει για ένα μήνα, η Τότεναμ είναι θετική στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ. Η διοίκηση των «σπιρουνιών» άκουσε τις απαιτήσεις του προπονητή της και προχώρησε την υπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Από την πλευρά του Αντάμα Τραορέ φέρεται να πείστηκε από το πλάνο της Τότεναμ κι αποδέχθηκε την πρόταση που του κατέθεσαν. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η έγκριση της Γουλβς, η οποία δεν θα δυσκολευτεί να πει το πολυπόθητο «ναι».

Personal terms have been agreed between Tottenham and Adama Traore and it looks like financial terms are moving in a positive direction.



