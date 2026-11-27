Σε συνέντευξή του, ο Λούκα Βούσκοβιτς αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δεν του δόθηκαν ποτέ στην Τότεναμ.

Κλεισμένος από το 2023, ο Λούκα Βούσκοβιτς ανήκε ουσιαστικά στην Τότεναμ για μία τριετία, κατά την οποία δεν φόρεσε τη φανέλα της ομάδας ούτε μία φορά. Αρχικά είχε δοθεί δανεικός στη Ραντόμιακ Ράντομ, μετά στη Βέστερλο και εντέλει στο Αμβούργο, από όπου επέστρεψε το καλοκαίρι και πουλήθηκε άμεσα στην Μπράιτον.

Και μπορεί οι Λονδρέζοι να έκαναν καλό deal, από την άποψη ότι τον πούλησαν για τα πενταπλάσια χρήματα από εκείνα που τον είχαν αγοράσει, εντούτοις, οι εμφανίσεις του 19χρονου στόπερ με τους Γλάρους προξενούν αμηχανία στους Spurs, που τον βλέπουν να εξελίσσεται σε ένα τρομερό πρότζεκτ.

Ο Κροάτης αμυντικός μάλιστα μίλησε σε συνέντευξή του για το πόσο... γραμμένο τον είχαν στην Τότεναμ. Ο Βούσκοβιτς αναφέρθηκε στο διάστημα 2025 με 2026, κατά το οποίο έπαιζε στο Αμβούργο και οι Λονδρέζοι άλλαξαν τέσσερις προπονητές, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να διαδέχονται κατά σειρά οι Τόμας Φρανκ, Ιγκόρ Τούντορ και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Πόσοι εξ αυτών ασχολήθηκαν με τον Κροάτη; Κανένας! Όπως εξήγησε, «δεν μίλησα ποτέ με κανέναν προπονητή της Τότεναμ, δεν με πήρε τηλέφωνο κανένας. Υπήρχε ένας τύπος, ο Άντι (σ.σ. ο προπονητής επίδοσης) που με έπαιρνε τηλέφωνο για να με ρωτήσει αν χρειάζομαι καμία βοήθεια, καθώς και μερικοί φυσιοθεραπευτές και διατροφολόγοι, αλλά ποτέ κανένας προπονητής».