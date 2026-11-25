Σύμφωνα με δημοσίευμα της Record, η Τότεναμ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η ανοδική πορεία του Βαγγέλη Παυλίδη στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο» συνεχίζεται, και αυτή δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει από κορυφαίους συλλόγους.

Πλέον, στη λίστα των ομάδων που παρακολουθούν τον Έλληνα φορ της Μπενφίκα βρίσκεται και η Τότεναμ, όπως αποκάλυψε με δημοσίευμά της η Record. Το πορτογαλικό μέσο εξηγεί πως οι άνθρωποι των Spurs έχουν εντοπίσει στοιχεία που τους αρέσουν στον Θεσσαλονικιό φορ.

Για τον λόγο αυτό, έχουν επιστρατεύσει σκάουτερς προκειμένου να παρακολουθούν τα παιχνίδια και την πορεία του Παυλίδη, δείχνοντας έτσι πως υπάρχει ένα «στενό μαρκάρισμα» για την περίπτωσή του.

Την τρέχουσα σεζόν ο 28χρονος στράικερ μετράει εντυπωσιακά στατιστικά με 19 γκολ και 4 ασίστ σε 20 παιχνίδια με τη φανέλα των Αετών σε πρωτάθλημα, Europa League και Κύπελλο.