Κλοπ: «Πες μου μια ομάδα που δεν θα της έλειπε ο Μανέ και ο Σαλάχ και ο Κεϊτά» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για τις απουσίες των Σαντιό Μανέ, Μο Σαλάχ και Ναμπί Κεϊτά, τονίζοντας ωστόσο πως έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στον ημιτελικό με την Άρσεναλ.

Η Λίβερπουλ παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με αριθμητικό πλεονέκτημα, αναδείχθηκε ισόπαλη δίχως τέρματα με την Άρσεναλ για τον ημιτελικό του League Cup.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε για τις απουσίες των Σαντιό Μανέ, Μο Σαλάχ και Ναμπί Κεϊτά, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Καμερούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και τόνισε πως η ομάδα του διαχειρίστηκε το πρόβλημα των απουσιών τους και έκανε ό,τι μπορούσε στον αγωνιστικό χώρο.

«Πες μου μια ομάδα που δεν θα της έλειπε ο Μανέ και ο Σαλάχ και ο Κεϊτά! Φυσικά και μας λείπουν. Το γνωρίζουμε ήδη εδώ και χρόνια ότι μπορεί να συμβεί. Αν θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό; Δεν το νομίζω, γιατί όλα τα πράγματα που κάναμε στο παρελθόν ήταν επειδή είχαμε την ομάδα που είχαμε, οπότε αυτή είναι η κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

📺 Jurgen Klopp on missing Salah, Mane and Naby Keita:



"Tell me one team who wouldn't miss Sadio Mane, Mo Salah and Naby Keita? Could we have been better prepared for it? I don't think so." 🔴 pic.twitter.com/Z1mss1niQV