Τι κι αν έπαιζε με παίκτη παραπάνω για 70 λεπτά; Η Λίβερπουλ δεν βρήκε την λύση στον γρίφο της Άρσεναλ στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τα ημιτελικά του EFL Cup και η λευκή ισοπαλία (0-0) αφήνει τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς!

Για 70 λεπτά είχε το πλεονέκτημα να πάρει «κεφάλι» στο σκορ και να χτίσει από τον πρώτο κιόλας ημιτελικό τις βάσεις για να πάρει το εισιτήριο. Για 70 λεπτά όμως η Λίβερπουλ βρήκε μπροστά της λονδρέζικο «τείχος». Ακόμα κι αν είδε τον Τζάκα να αποβάλλεται μόλις στο 24΄για «καρατιά» στον Ζότα, ακόμα κι αν χρειάστηκε να αλλάξει από νωρίς σχεδόν ολόκληρο το αγωνιστικό της πλάνο, η Άρσεναλ δεν τα παράτησε, άντεξε απέναντι στην Κόκκινη πολιορκία κι αφού γλίτωσε από έμφραγμα στο 90΄ αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά από το «Άνφιλντ» (0-0), γνωρίζοντας πως πλέον παίζει επί ίσοις όροις στο «σπίτι» της την πρόκριση για τον τελικό του EFL Cup.

Από την αρχή του αγώνα πάντως φάνηκε πως η Λίβερπουλ επεδίωκε να πάρει τα ηνία. Οι Reds είχαν την κατοχή, έφταναν με αξιώσεις μπροστά από την αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν έβρισκαν τρόπο για να βρεθούν απέναντι από τον εστία. Στο 24΄ όμως οι ισορροπίες και τα πλάνα των δυο προπονητών θα άλλαζαν δραστικά. Από μια αριστουργηματική μπαλιά του Ρόμπερτσον στην πλάτη της άμυνας, ο Τζάκα αποφάσισε να γκρεμίσει με κλωτσιά στο στήθος τον Ζότα που έφευγε μόνος του απέναντι από τον Ράμσντεϊλ, με συνέπεια να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα.

Χρώμα διόλου άγνωστο για τον Ελβετό χαφ που έφτασε συνολικά τις πέντε αποβολές με τη φανέλα τις Άρσεναλ και τις περισσότερες που έχει δεχθεί ποτέ παίκτης της Premier από το 2016, αφήνοντας έτσι την ομάδα του να παλεύει με δέκα παίκτες. Ο Αρτέτα άλλαξε άμεσα το αρχικό του σχέδιο, υιοθέτησε μια τελείως αμυντική διάταξη και πόνταρε στην πολυάριθμη παρουσία των παικτών του στο δικό τους μισό προκειμένου να μην απειληθούν. Και η αλήθεια είναι πως τα κατάφεραν περίφημα!

Η Λίβερπουλ είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας (έφτασε μέχρι και το 80%), πολιορκούσε τα καρέ των Κανονιέρηδων, όμως δεν έβρισκε ρήγματα για να απειλήσει. Η σέντρα - σουτ του Μιναμίνο (48΄) ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Ιάπωνα στο 68΄να σπαταλά και τη δεύτερη από θέση βολής. Τρία λεπτά αργότερα μάλιστα η Λίβερπουλ πήγε να πληρώσει την έλλειψη δημιουργικότητας, όμως ο Άλισον σταμάτησε τον Σάκα στο τετ-α-τετ.

Και ενώ ο χρόνος κυλούσε, όλα πλέον μαρτυρούσαν λευκή ισοπαλία. Παρά το γεγονός πως η Λίβερπουλ πάτησε γκάζι στις καθυστερήσεις, με τον Μιναμίνο να ντύνεται για ακόμα μια φορά μοιραίος και να χάνει μοναδική ευκαιρία προ κενής εστίας, η Άρσεναλ κράτησε μέχρι τέλους το μηδέν και άφησε τα πάντα ανοικτά για την ρεβάνς της 20ης ημέρας του Γενάρη.

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ - Άρνολντ (76΄Γουίλιαμς), Μάτιπ (76΄Γκόμεζ), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο (76΄ Τσάμπερλειν), Χέντερσον, Μίλνερ (61΄Τζόουνς), Μιναμίνο, Ζότα, Φιρμίνο

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Σοάρες (11΄Τσάμπερς), Γουάιτ, Γκάμπριελ, Τίρνεϊ, Λοκόνγκα, Τζάκα, Σάκα (80΄Ταβάρες), Λακαζέτ, Μαρτινέλι, Ενκέτια (28΄Χόλντινγκ)

Xhaka picks up the 6th red card of his Arsenal career 😳 pic.twitter.com/pL3ktiEyTf