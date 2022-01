Ο Ανουάρ Ελ Γκάζι θα παίξει δανεικός στην Έβερτον από την Άστον Βίλα μέχρι το τέλος της σεζόν κι επέλεξε τη φανέλα με το Νο39 του προς τιμήν του Αμπντελάκ Νουρί, του άλλοτε συμπαίκτη του στον Άγιαξ που είχε υποστεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη και ήταν σε κώμα μέχρι το 2020.

Παίκτης της Έβερτον είναι κι επίσημα ο Ανουάρ Ελ Γκάζι, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Άστον Βίλα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Ο 26χρονος Ολλανδός εξτρέμ ήταν η... απάντηση των Τόφιζ στην αποχώρηση του Λούκα Ντιν που έκανε το αντίστροφο δρομολόγιο αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ κι έτσι θα πάρει τον χρόνο συμμετοχής που δεν έβρισκε στο σύνολο του Στίβεν Τζέραρντ, έχοντας αγωνιστεί φέτος μόλις σε εννέα αναμετρήσεις της Premier League (τις πέντε ως αλλαγή).

Εκτός αυτού, όμως, ο Ελ Γκάζι θα καταφέρει να επιτίσει και τον φόρο τιμής του προς τον κολλητό του, Αμπντελάκ Νούρι. Ο Ολλανδός επέλεξε το Νο34 στη φανέλα του, αριθμό του άλλοτε συμπαίκτη του στον Άγιαξ, ο οποίος κατέρρευσε μετά από καρδιακή αρρυθμία το 2017 σε ματς προετοιμασίας κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης και υπέστη μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, όντας σε κώμα μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τον Άγιαξ που βρίσκει ελεύθερο τον αριθμό 34, καθώς τόσο στη Λιλ όσο και στην Άστον Βίλα ήταν «πιασμένος».

