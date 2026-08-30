Άγιαξ: Πιτσιρίκος έκανε 3.085 ποδαράκια και μάζεψε λεφτά
Το όνομα του Σιμπ Ζέλντενταους πιθανότατα δεν σας λέει τίποτα τώρα, ωστόσο σε μερικά χρόνια φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά. Πρόκειται για έναν δεκάχρονο που αποτελεί μέλος της Κ11 του Άγιαξ και τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα για καλό σκοπό.
Βλέπετε, ο πιτσιρίκος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Σιόν για τα playoffs του Conference League και άρχισε να κάνει ποδαράκια με την μπάλα, με κάθε ένα που έκανε να αντιστοιχεί σε ένα ευρώ που θα δινόταν στο Ajax Foundation για φιλανθρωπίες.
Πού σταμάτησε; Στα... 3.085, με ισάριθμα ευρώ να εξασφαλίζονται χάρη στις απίθανες ικανότητές του! Μάλιστα, άνθρωπος του Αίαντα χρειάστηκε να πάει στον μικρό Σιμπ και να το πει να σταματήσει, καθώς η ώρα περνούσε και κάποια στιγμή έπρεπε να ξεκινήσει και το ματς...
Ajax academy player Syb Zeldenthuis did 3085 kick-ups in the @CruijffArenA ahead of Ajax - FC Sion. He had to be stopped as the match was about to start... ❤️#ForTheFuture pic.twitter.com/M1gxCpIFID— AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2026
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