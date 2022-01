Ο Λούκας Ντιν είναι κι επίσημα μέλος της Άστον Βίλα που κάνει δεύτερη μεταγραφή το τελευταίο διήμερο μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Φιλίπε Κουτίνιο από την Μπαρτσελόνα.

Οι «χωριάτες» του Στίβεν Τζέραρντ δυναμώνουν πολύ τον φετινό Ιανουάριο και επισημοποίησαν την απόκτηση και του Λούκας Ντιν από την Έβερτον.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έπειτα από 3,5 χρόνια στην Έβερτον αποχωρεί... κακήν κακώς από το «Γκούντισον Παρκ» και έγινε πλέον κάτοικος «Βίλα Παρκ», δίχως η νέα του ομάδα να διευκρινίσει τη διάρκεια του συμβολαίου.

Οι «χωριάτες» έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό που πλησιάζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή στο Μπέρμιγχαμ, με τον Ντιν ν' αποχωρεί από την Έβερτον αφήνοντας πολλές αιχμές.

«Πριν από έναν χρόνο υπέγραψα νέο συμβόλαιο με όραμα και φιλοδοξίες, όμως ήρθε ένα τέλος με τρόπο που δεν περίμενα. Ό,τι έγινε και ό,τι ειπώθηκε για εμένα τον τελευταίο μήνα με στεναχώρησαν ππολύ. Δεν θα μπω σε “πόλεμο” λέξεων με κανέναν. Ούτε η ομάδα το αξίζει, ούτε ο κόσμος, ούτε φυσικά εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅