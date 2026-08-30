Ο Σοφιάν Άμραμπατ, που συνδέθηκε φέτος με τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άγιαξ, με τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν την έναρξη της διετούς συνεργασίας τους.

O Σοφιάν Άμραμπατ επιστρέφει στην Ολλανδία για να συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα του Άγιαξ. Ο 30χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διαρκείας και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τον Αίαντα, όπου θα παραμείνει μέχρι το 2028.

Ο ίδιος μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο βρέθηκε πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, ωστόσο πέραν των Ερυθρολεύκων, ήταν αρκετές οι ομάδες που τον διεκδίκησαν μέχρι να αποσπάσει τελικά την υπογραφή του ο σύλλογος του Άμστερνταμ. Ο Μαροκινός διεθνής αγωνιζόταν για τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία τερμάτισε κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους και κυκλοφορούσε για ένα μεγάλο διάστημα ως ελεύθερος στην αγορά.

Ο Άμραμπατ γυρίζει πλέον στη γενέτειρά του, όπου έπαιξε κατά πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ουτρέχτης, για να μετεγγραφεί στη Φέγενορντ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Βέλγιο για την Κλαμπ Μπριζ.

Έχοντας στο βιογραφικό του συλλόγους όπως η Φιορεντίνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Βερόνα και η Μπέτις, ήταν ένας παίκτης ιδιαίτερα περιζήτητος το φετινό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα, ως βασικό στέλεχος της εθνικής Μαρόκου εδώ και περίπου μια δεκαετία έχει βρεθεί σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.