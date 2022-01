Κλοπ: «Ευτυχώς έκανα την αναμνηστική δόση εμβολίου πριν νοσήσω» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για την περιπέτεια του με τον Covid-19, τονίζοντας πως αισθάνεται τυχερός που πρόλαβε να κάνει την αναμνηστική δόση εμβολίου πριν κολλήσει τον ιό.

Η Λίβερπουλ ταλαιπωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό. Oι «Reds» αναγκάστηκαν να κλείσουν για ένα διάστημα το προπονητικό τους κέντρο προκειμένου να βάλουν φρένο στην διασπορά της πανδημίας εντός του αγωνιστικού τους τμήματος, η οποία είχε χτυπήσει και τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός νόσησε την Πρωτοχρονιά, αλλά χάρη στον εμβολιασμό, πέρασε ήπια τον ιό. Μιλώντας μάλιστα στη συνέντευξη τύπου ενόψει του ημιτελικού με την Άρσεναλ για το Carabao Cup, ο Κλοπ υπογράμμισε πως πριν κολλήσει κορονοϊό πρόλαβε να κάνει και την ενισχυτική δόση του εμβολίου, γεγονός που τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

«Δόξα τω Θεώ, εγώ και η οικογένειά μου ήμασταν σε αυτή τη θέση, προστατευθήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Ετσι τα καταφέραμε και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό σε όλους τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να εμβολιαστούμε σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή. Είχα στιγμές που ήμουν πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που είχα κάνει την αναμνηστική δόση, επειδή είχα συμπτώματα.

Βέβαια, όχι συμπτώματα με τα οποία θα δυσκολευόμουν, αλλά είχα συμπτώματα και ήμουν χαρούμενος που δεν έπρεπε να το βιώσω χωρίς εμβόλιο, αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

