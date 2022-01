Ποδοσφαιριστής της Άστον Βίλα για τους επόμενους έξι μήνες είναι με κάθε επισημότητα ο Φελίπε Κουτίνιο.

Στο «Βίλα Παρκ» θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Φελίπε Κουτίνιο, καθώς η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ, ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

Ο Κουτίνιο δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα κι έτσι κρίθηκε απαραίτητος ο εξάμηνος δανεισμός του. Ετσι, ο έμπειρος άσος επιστρέφει στο Νησί και στην Premier League αλλά αυτή τη φορά για να συνεργαστεί με τον πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ και νυν τεχνικό της Άστον Βίλα, Στίβεν Τζέραρντ.

Με τα χρώματα των «Reds» ο Κουτίνιο είχε αγωνιστεί από το 2013 μέχρι το 2018 μετρώντας 54 γκολ και 45 ασίστ σε 201 εμφανίσεις και στη συνέχεια πουλήθηκε για 135 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα αλλά εκεί η καριέρα του πήρε την κατιούσα.



Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷