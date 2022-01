Με τη φανέλα της Άστον Βίλα, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Φελίπε Κουτίνιο, ο οποίος συμφώνησε για εξάμηνο δανεισμό με τους «χωριάτες» του Στίβεν Τζέραρντ.

Επιστροφή στην Premier League για τον Φελίπε Κουτίνιο, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και να αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας του Στίβεν Τζέραρντ, έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η μεταγραφή του στους «μπλαουγκράνα» έναντι 167 εκατομμύριων ευρώ δεν απέδωσε, καθώς μετά από 106 συμμετοχές, ο Κουτίνιο πέτυχε μόλις 25 τέρματα και 14 ασίστ, ενώ παράλληλα η καριέρα του στους «μπλαουγκράνα» στιγματίστηκε με συχνούς τραυματισμούς.

Ετσι, οι Καταλανοί έκριναν απαραίτητη την παραχώρηση του έμπειρου άσου με τη μορφή δανεισμού στην Άστον Βίλα, με την οποία ο Κουτίνιο θα επιδιώξει ένα νέο «restart» στην καριέρα του. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων 24ωρων, μιας και οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας τους.

