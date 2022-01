Γιουνάιτεντ: Είχε μόλις δύο τελικές στην εστία κόντρα στη Γουλβς (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε δίκαια την ήττα με 1-0 από την Γουλβς, σε ένα παιχνίδι που κατάφερε να σημειώσει μόλις δύο τελικές στην εστία.

Η Γουλβς των Ντάνιελ Ποντένσε και Ζοσέ Σα, έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Γιουνάιτεντ, χάρη στο γκολ του Ζοάο Μουτίνιο στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι «λύκοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και κατέκτησαν δίκαια το τρίποντο. Αλλωστε, αυτό αποδεικνύεται κι από τους αριθμούς, καθώς έφτασαν τις 15 τελικές στο πρώτο μέρος, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα που επισκέφθηκε το «Ολντ Τράφορντ» στην Premier League από το 2003-2004.

Από την άλλη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του είχαν συνολικά εννέα τελικές, εκ των οποίων μόλις οι δύο κατέληξαν στην εστία του Ζοζέ Σα.

