Ποντένσε: Τα στατιστικά του Man of the Match της νίκης της Γουλβς μέσα στο Ολντ Τράφορντ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και αναδείχθηκε Man of the Match στη μεγάλη νίκη των «Λύκων».

Η Γουλβς πήρε ένα ιστορικό «διπλό» μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε με 0-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για τους «Λύκους» τη διαφορά έκαναν δυο πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο ανίκητος Ζοσέ Σα και ο «δαιμόνιος» Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας ήταν ο «ήρωας» με τη σταθερή του εμφάνιση και την εντυπωσιακή του απόκρουση του στη τελευταία φάση του αγώνα σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπρούνο Φερνάντες, ενώ ο βραχύσωμος εξτρέμ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με τις ενέργειες του στο χορτάρι. O 26χροος μεσοεπιθετικός ήταν πηγή κινδύνου για τους «Κόκκινους Διαβόλους» και μετά το τέλος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ως Man of the Match.

Τα στατιστικά του Ντανιέλ Ποντένσε:

⭐️ Man of the Match, @Wolves’ Daniel Podence

56 touches, 7 in opposition box*

26/31 passes completed

6x possession won

4 chances created*

4 shots*, 3 on target*



* All most/joint-most in match pic.twitter.com/wA8yIo7vkj