Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ο αγώνας του Τσιτσιπά, η Σπόρτινγκ και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
Παραμονή της Παναγίας σήμερα (14/8) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις έχει ορισμένα... πραγματάκια προς παρακολούθηση.
Πέρα από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που αρχίζει από τις 12:30 (ΕΡΤ Σπορτς 2), στις 17:30 (Cosmote Sport 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Σινσινάτι με αντίπαλο τον Βαλεντέν Ροαγέ.
Ακολουθεί στις 22:00 (Cosmote Sport 3) η μάχη της Γουλβς με την Μπλάκμπερν για την Championship, ένώ 15 λεπτά μετά (22:15, Cosmote Sport 2) η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη υποδέχεται την Βιτόρια Γκιμαράες.
Την ίδια ώρα (22:15, Novasports Prime), Φιορεντίνα και Μπενεβέντο κάνουν πρεμιέρα στη φάση των 64 του Κόπα Ιτάλια.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου (από 12:30, ΕΡΤ Σπορτς 2)
- Τσιτσιπάς - Ροαγέ (17:00, Cosmote Sport 6)
- Γουλβς - Μπλάκμπερν (22:00, Cosmote Sport 3)
- Σπόρτινγκ - Βιτόρια Γκιμαράες (22:15, Cosmote Sport 2)
- Φιορεντίνα - Μπενεβέντο (22:15, Novasports Prime)
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