Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (14/8) αθλητικών γεγονότων.

Παραμονή της Παναγίας σήμερα (14/8) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις έχει ορισμένα... πραγματάκια προς παρακολούθηση.

Πέρα από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που αρχίζει από τις 12:30 (ΕΡΤ Σπορτς 2), στις 17:30 (Cosmote Sport 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Σινσινάτι με αντίπαλο τον Βαλεντέν Ροαγέ.

Ακολουθεί στις 22:00 (Cosmote Sport 3) η μάχη της Γουλβς με την Μπλάκμπερν για την Championship, ένώ 15 λεπτά μετά (22:15, Cosmote Sport 2) η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη υποδέχεται την Βιτόρια Γκιμαράες.

Την ίδια ώρα (22:15, Novasports Prime), Φιορεντίνα και Μπενεβέντο κάνουν πρεμιέρα στη φάση των 64 του Κόπα Ιτάλια.

Οι σημερινές μεταδόσεις