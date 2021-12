Τότεναμ - Λίβερπουλ: Αμφίβολο τεστ Covid ο Τιάγκο, ίωση ο Χέντερσον και με... μισό άξονα οι Reds

«Ξεκληρισμένη» στη μεσαία γραμμή η Λίβερπουλ κόντρα στην Τότεναμ, καθώς μετά τους Φαμπίνιο και Τζόουνς που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ο Τιάγκο παρουσίασε επίσης αμφίβολο τεστ και σαν να μην έφτανε αυτό ο αρχηγός, Τζόρνταν Χέντερσον ταλαιπωρείται από ίωση!

Με τρεις καθαρόαιμους χαφ και όλους τους βασικούς εκτός αποστολής θα παραταχθεί η Λίβερπουλ για το ματς με αντίπαλο την Τότεναμ στο Λονδίνο (18:30, Cosmotesports3HD, Live Gazzetta). Πέραν των τριών κρουσμάτων που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Reds, εκ των οποίων οι δύο από τους κεντρικούς τους χαφ, Φαμπίνιο και Κέρτις Τζόουνς, λίγη ώρα πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση ο σύλλογος ανακοίνωσε πως θα απουσιάσουν και οι Τιάγκο - Τζόρνταν Χέντερσον!

Ο Ισπανός τέθηκε νοκ-άουτ μετά από αμφίβολο θετικό τεστ, που σημαίνει ότι θα υποβληθεί σε νέο και βάσει πρωτοκόλλου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή, ενώ ο κάπτεν των Κόκκινων ταλαιπωρείται από ίωση. Έτσι, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ξεμείνει μόλις με τρεις καθαρόαιμους χαφ, τους Ναμπί Κεϊτά, Τζέιμς Μίλνερ και Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, συν τον πιτσιρικά Μόρτον για το παιχνίδι κόντρα στους Σπερς.

Thiago Alcantara will miss this afternoon’s Premier League fixture with Tottenham Hotspur after registering a suspected positive test for COVID-19.



Jordan Henderson is also absent because of illness, but has registered a negative test for COVID-19.