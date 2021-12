Λίβερπουλ: Θετικοί στον κορονοϊό οι Φαν Ντάικ, Φαμπίνιο, Τζόουνς, χάνουν το ματς με Νιούκαστλ

Συναγερμός στη Λίβερπουλ με τρεις ποδοσφαιριστές να ανιχνεύονται θετικοί στην Covid-19 λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ματς με Νιούκαστλ (16/12).

Το νέο κύμα κορονοϊού στην Αγγλία συνεχίζει να μαστίζει τα κλαμπ της Premier League και εξαίρεση δεν αποτέλεσε η Λίβερπουλ.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Κέρτις Τζόουνς και Φαμπίνιο βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19 λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση κόντρα στη Νιούκαστλ (16/12, 22:00), με συνέπεια να μείνουν εκτός αποστολής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις των Κόκκινων, οι οποίοι υπέβαλαν σε περαιτέρω εξετάσεις όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας, χωρίς πάντως να εντοπιστεί κάποιο νέο κρούσμα.

Πλέον οι τρεις ποδοσφαιριστές που μολύνθηκαν θα τεθούν σε καραντίνα και η εξέλιξη της υγείας τους θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό team.

Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk will miss tonight’s Premier League fixture against Newcastle United after registering suspected positive tests for COVID-19.