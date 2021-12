Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κλείνει το προπονητικό - Συζητήσεις για αναβολή του ματς με την Μπρέντφορντ

Σε συζητήσεις για την αναβολή του αγώνα της με την Μπρέντφορντ (14/12) βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τα κρούσματα COVID-19, που την ανάγκασαν να κλείσει το προπονητικό της κέντρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ, μετά την διεξαγωγή μοριακών τεστ, τα κρούσματα ανάμεσα σε παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου επιβεβαιώθηκαν και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να κλείσουν για ένα 24ωρο το προπονητικό κέντρο στο «Κάρινγκτον» για να αποφευχθεί επιπλέον διασπορά.

Θυμίζουμε ότι στα τεστ μετά την αναμέτρηση με τη Νόριτς ποδοσφαιριστές και μέλη του προσωπικού του συλλόγου εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και λόγω αυτού αναβλήθηκε η ομαδική προπόνηση της Κυριακής (12/12), ενώ τη Δευτέρα ουδείς εμφανίστηκε για προπόνηση.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Premier League για την αναβολή της προσεχούς αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ που είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (14/12).

