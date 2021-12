Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν πήγε κανείς για προπόνηση το πρωί... (vid)

Άπαντες... απόντες στο «Κάρινγκτον» το πρωί της Δευτέρας, μια μέρα μετά τα θετικά αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού σε ορισμένους παίκτες.

Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περιέργως, δεν εμφανίστηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας το πρωί της Δευτέρας και αυτό έχει άμεση σχέση με την κατάσταση στο εσωτερικό των «κόκκινων διαβόλων» με την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αν και ο σύλλογος έκανε λόγο για μικρό αριθμό ανθρώπων που έχουν νοσήσει και ουδείς εξ αυτών – τουλάχιστον με τα δεδομένα της Κυριακής – δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στη Νόριτς, στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας δεν εμφανίστηκε κανείς, τουλάχιστον την ώρα που θα έπρεπε...

Υπό αμφιβολία τίθεται η διεξαγωγή του ματς της Τρίτης με την Μπρέντφορντ, ανάλογα και με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα νέα τεστ στα οποία θα υποβληθούν άπαντες...

"Strangely, we haven't seen any players report for training as yet."



