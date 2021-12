Μια ενδεκάδα κρούσματα η Τότεναμ, πάει για αναβολή το ματς με την Μπράιτον

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, αλλά 11 κρούσματα κορονοϊού έχει η Τότεναμ, η οποία αναμένεται να ζητήσει την αναβολή του αγώνα με την Μπράιτον.

Η Τότεναμ στρέφει την προσοχή της στη Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Conference League. Συγκεκριμένα την Πέμπτη (09/12, 22:00) θα υποδεχθεί την Ρεν, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο το τρίποντο, προκειμένου να «σφραγίσει» την πρόκριση.

Ωστόσο, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πριν τον αγώνα απέναντι στους Γάλλους, καθώς τα κρούσματα αυξήθηκαν και πλέον υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές του ρόστερ και αρκετά μέλη της ομάδας, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Παρ' όλα αυτά η Τότεναμ δεν έχει σχολιάσει το παραμικρό, αλλά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, αναμένεται να ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή την αναβολή του αγώνα με την Μπράιτον.

Οσον αφορά το ματς της Πέμπτης (09/12) δεν τίθεται θέμα αναβολής καθώς ο κανονισμός αναφέρει ότι μια αναμέτρηση μπορεί να αναβληθεί εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από 13 διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές.

🚨BREAKING | The Premier League has been asked to postpone Tottenham Hotspur’s away fixture against Brighton on Sunday.



👨🏻‍💻[@DiMarzio]#THFC #COYS #TOTBRI pic.twitter.com/0CiR3aeFWp