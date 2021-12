Μπερνάρντο Σίλβα: Διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Premier League (vids)

Ο Μπερνάρντο Σίλβα γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε εύκολο έργο κόντρα στη Γουότφορντ αυτή την αγωνιστική, μιας κι επικράτησε με 3-1, εκτός έδρας. Ενας από τους πρωταγωνιστές των Πολιτών ήταν ο Μπερνάντο Σίλβα, ο οποίος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Με αυτόν τον τρόπο ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε τα επτά γκολ και τις δύο ασίστ σε 20 συμμετοχές που έχει καταγράψει σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Αξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι το ματς κόντρα στην Γουότφορντ ήταν το 112ο σε επίπεδο Premier League, στο οποίο φεύγει από το γήπεδο ως νικητής με την ομάδα του. Ετσι κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία όλης της Premier League, μιας κι έχει βγει νικητής στα 112 παιχνίδια από τα 145 συνολικά που έχει δώσει η ομάδα του στο πρωτάθλημα.

Πίσω από τον Σίλβα, βρίσκονται οι συμπαίκτες του Έντερσον, Ζεσούς και Γκουντογκάν, ενώ ο Πάουλο Φερέιρα ολοκληρώνει την πεντάδα.

77% - The five players with the best winning percentage in Premier League history (minimum 100 apps):



77% | 112/145 - Bernardo Silva

76% | 121/159 - Ederson

76% | 109/144 - Gabriel Jesus

74% | 104/140 - Ilkay Gündogan

72% | 102/141 - Paulo Ferreira



