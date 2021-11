Μπερνάρντο Σίλβα: Τελικά, έχει κάνει ποτέ κακό ματς; (vids)

Κοφτερό ποδοσφαιρικό μυαλό. Άρτια τεχνική κατάρτιση. Εργαλείο στα χέρια του Πεπ. Αντιεμπορικός, τελείως. Κι όμως, έχει αναρωτηθεί κανείς αν ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι ποτέ κακός στο γήπεδο;

Το καλοκαίρι είχε υπάρξει θέμα με την παρουσία του στην Μάντσεστερ Σίτι. Εμφανιζόταν έτοιμος ν' αναζητήσει κάτι καινούργιο στην καριέρα του. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα το γνώριζε ότι δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος ο Πορτογάλος, όμως ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα.

Η εμφάνιση του Μπερνάρντο Σίλβα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και το βραβείο του MVP της αναμέτρησης στην οποία οι «πολίτες» εξασφάλισαν και την πρωτιά του ομίλου τους στο Champions League, είναι μια μεγάλη επιβράβευση για εκείνον.

Είναι, όμως, επιπλέον μια μεγάλη απόδειξη πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ταυτόχρονα «αθόρυβος» στο χορτάρι, αλλά και να κάνει «ντόρο» με τα κατορθώματά του.

Απόλυτος στις μεταβιβάσεις, μια παραλίγο μαγική ασίστ και ένα πανέξυπνο «σερβίρισμα»

Ο Πορτογάλος κατάφερε στη νίκη (2-1) επί των Παριζιάνων το βράδυ της Τετάρτης στο Etihad να μην κάνει ούτε μια λανθασμένη μεταβίβαση! Κι ας είναι τέτοιοι οι χώροι στους οποίους κινείται, όπου μπορεί να γίνει η παρέμβαση αντιπάλου (αν και έλειπε παντελώς το πρέσινγκ της Παρί) ή να μην υπάρξει σωστή επικοινωνία μεταξύ συμπαικτών. Παρ' όλα αυτά, ο Μπερνάρντο έκανε το 100% με το 47/47 που κατέγραψε στην αναμέτρηση.

Φυσικά πιστώνεται και την πανέξυπνη ασίστ προς τον Ζεσούς από το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, «σερβίροντας» το γκολ στον Βραζιλιάνο, ενώ, είχε και μια παραλίγο μαγική ασίστ προς τον Μαχρέζ στο πρώτο μέρος. Βοηθώντας πλάγια δεξιά εντός περιοχής τον Αλγερινό, πάτησε με τακουνιά για να του επιστρέψει τη μπάλα και το σουτ που επιχείρησε εκείνος απομακρύνθηκε από τον Χακίμι για να φύγει εκτός εστίας.

Bernardo Silva completed every single pass he attempted tonight for @ManCity against PSG (47/47). #UCL pic.twitter.com/E5veOIyRxM — The Analyst (@OptaAnalyst) November 24, 2021

Κουβαλάει τη μπάλα δίχως φόβο και με αξιοζήλευτη αυτοπεποίθηση

Δεν τον φοβερίζουν τα ονόματα των παικτών με τους οποίους κοντράρεται στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε η ποιότητά τους. Θυμηθείτε την κούρσα που έκανε απέναντι στην Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο του ισόπαλου (2-2) ντέρμπι στο «Άνφιλντ» στριφογυρίζοντας ανάμεσα από παίκτες που δεν είχαν τρόπο να τον σταματήσουν, μέχρι να βγάλει και την τρομερή μπαλιά προς τον Φόντεν αριστερά.

Κάτι ανάλογα θαρραλέο και... σχεδόν καλλιτεχνικό έκανε και απέναντι στην Παρί.

Έφυγε με τη μπάλα από αριστερά, κατάλαβε πως πάνω του είχε πλέον διπλό μαρκάρισμα, απέφυγε τάκλιν, απέφυγε και τον δεύτερο αντίπαλο που πίεζε, βρήκε χώρο, άνοιξε τη μπάλα σε συμπαίκτη του και συνέχισε την κούρσα του προς την αντίπαλη περιοχή. Κι όλο αυτό το έκανε να φαίνεται πολύ απλό.

Και εδώ θίγεται το ζήτημα της οξυδέρκειας και του τρομερά κοφτερού μυαλού του, σε συνδυασμό με την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του. Και αυτή η τρομερή σκέψη, φυσικά, τον οδήγησε και στο σπριντ στο δεύτερο δοκάρι για το γκολ απέναντι στη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Bernardo silva is just a different animal when jt comes to dribbling and toying with opponent players pic.twitter.com/N3PRpUG1PP — Wiky⚡ (@vikymcfc) November 24, 2021

Αποθέωση από Πεπ, Φέρντιναντ και... τον πιτσιρικά εισβολέα

«Όταν μιλάμε για τεχνική, είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Ο τρόπος με τον οποίο κάναμε τις επιθέσεις μας και ψάχναμε τους χώρους στην αντίπαλη άμυνα ήταν εκπληκτικός». Τάδε έφη Πεπ Γκουρδιόλα μετά την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Etihad. Και πόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση και δικαίωση να αισθανθεί ένας ποδοσφαιριστής όταν ακούει από τον προπονητή του να τον κάνει σημείο αναφοράς για ένα ολόκληρο ματς;

Από την πλευρά του, ο Ρίο Φέρντιναντ από το στούντιο του BT Sport θέλησε να εκφράσει την άποψη πως: «Μετά τον Σαλάχ αυτή τη στιγμή, θεωρώ πως ο Μπερνάρντο είναι ό,τι καλύτερο στην Premier League. Είναι μόνιμα καλός στα παιχνίδια της Σίτι. Είναι υπέροχος ποδοσφαιριστής να τον έχεις, αλλά και να τον παρακολουθείς».

Και σαν ... επιστέγασμα, ο μικρούλης εισβολέας που είχε τη δυνατότητα να τρέξει προς τους πιο ... εμπορικούς αστέρες του αγωνιστικού χώρου του Etihad μετά το ματς και προτίμησε να πάει να ζητήσει από τον Πορτογάλο τη δική του φανέλα.

Εκείνον θαυμάζει, εκείνον χάρηκε στο γήπεδο. Και φυσικά ο Μπερνάρντο δεν του χάλασε χατήρι παρά την εξαιρετική εμφάνιση που είχε κάνει. Κράτησε σουβενίρ το βραβείο του MVP και τη χαρά του μικρού μόλις πήρε την φανέλα...

Messi, Neymar, and Mbappé on the pitch...



But this kid went straight to Bernardo Silva for his shirt ❤️



Priorities.#UCL pic.twitter.com/SlaDy3tY8T — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 24, 2021