Ρόμπερτσον: «Θα πάω τα εγγόνια μου να δουν το άγαλμα του Οριγκί»! (vid)

Ο Άντι Ρόμπερτσον στην προσπάθειά του να δείξει πως ο Οριγκί με όσα κάνει θα μείνει στην ιστορία της Λίβερπουλ, τόνισε πως στο μέλλον θα θελήσει να πάει τα εγγόνια του στο άγαλμα του Βέλγου.

Ο Οριγκί με γκολ στο 94' απέναντι στη Γουλβς πρόσφερε στους «κόκκινους» μια τεράστιας σημασίας νίκη για να συνεχίσει η ομάδα του Κλοπ το κυνήγι της κορυφής, τώρα που η Τσέλσι υποχώρησε στην 3η θέση της βαθμολογίας μετά και την ήττα (3-2) από τη Γουέστ Χαμ.

Ο ... Mr. Buzzer-beater, αν υπήρχε κάτι τέτοιο και στο ποδόσφαιρο όπως στο μπάσκετ, απολαμβάνει την αποθέωση από οπαδούς και συμπαίκτες, με τον Ρόμπερτσον να το πηγαίνει πολλά βήματα μακριά και να γράφει:

«Θα πάω τα εγγόνια μου στο άγαλμα που θα φτιάξουν για τον Οριγκί μια μέρα»!

WOW! Unreal feeling. Was a scrap but that’s why we always fight to the end 🙌

P.s. I’ll take my grandkids to visit the Divock Origi statue one day WHAT A MAN ❤️ #YNWA pic.twitter.com/FYkUq7Yq61