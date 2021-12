Οριγκί: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Λίβερπουλ (vids)

Ο Ντιβόκ Οριγκί, απέδειξε γι' ακόμη μία φορά ότι είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής κι αυτός που θα χαρίσει στην Λίβερπουλ νίκες και διακρίσεις.

Η Λίβερπουλ, αν και με δυσκολία τελικά κατάφερε να ξεφύγει με το πολυπόθητο τρίποντο από το «Μολινό» χάρη στον Ντιβόκ Οριγκί, ο οποίος σκόραρε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Ο Βέλγος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σαλάχ και με σουτ από κοντινή απόσταση κέρδισε τον Ζοσέ Σα για να δώσει το τρίποντο στους «Reds». Αυτό που είναι όμως άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Οριγκί έφτασε τα δέκα τέρματα προερχόμενος από τον πάγκο της Λίβερπουλ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει τόσα γκολ για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα ένας ρεπόρτερ αποκάλυψε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ λίγο πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Οριγκί του είπε χαρακτηριστικά «Βγες έξω και γίνε ο Ντιβόκ». Από την πλευρά του ο 26χρονος άσος τον δικαίωσε και με το παραπάνω. Ο Γερμανός τεχνικός μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να μην τον αποθεώσει.

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Έχει ποιότητα και το τελείωμά του είναι απίστευτο. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα για Λίβερπουλ κι αυτό θα πρέπει να γραφτεί σε βιβλίο.

Ντιβόκ Οριγκί, ο... θρύλος. Μπήκε και το καθάρισε. Του είπα όταν μπήκε στον αγώνα, που θα είναι το παιχνίδι του. Αυτή την φάση για να έρθει το γκολ, την έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Είναι ένας απίστευτος επιθετικός, από τους καλύτερους που έχω δει στην καριέρα μου, όσον αφορά το τελείωμα των φάσεων και το γκολ. Δεν παίζει συχνά για διάφορους λόγους αλλά ελπίζω να βρει έναν προπονητή να τον χρησιμοποιεί περισσότερο από μένα», ήταν τα λόγια του Κλοπ.

One more to add to the Origi carry job collection 😭😭pic.twitter.com/zA36DKjhPO — - (@HeadieTw0) December 4, 2021

Αψηφά τις προσδοκίες

Μετά την επιστροφή του στη Λίβερπουλ το 2018, ύστερα από τον δανεισμό του στη Βόλφσμπουργκ, ο Οριγκί φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ. Μάλιστα, αρχίζει να ανθίζει και βοηθά τους «κόκκινους» να φτάσουν στην κατάκτηση του Champions League με δύο γκολ στα ημιτελικά με την Μπαρτσελόνα και ένα στον τελικό με την Τότεναμ. Αυτή τη σεζόν θα καταγράψει 21 παιχνίδια και επτά γκολ συνολικά. Τις επόμενες δύο χρονιές θα αυξήσει τον αριθμό των γκολ του στα επτά και θα φτάσει και τις τέσσερις ασίστ.

Φέτος, έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με απολογισμό δύο τέρματα. Μπορεί να μην είναι και ο πιο εμπορικός ποδοσφαιριστής στον κόσμο αλλά οι «κόκκινοι» βρίσκουν ένα ανέλπιστο ήρωα στο πρόσωπο του Βέλγου φορ και για χάρη του έχουν συνθέσει ακόμα και τραγούδι με το όνομά του.

Is there a bigger cult hero in football than Divock Origi? 🙌 pic.twitter.com/EAFzCd1dQq — ESPN UK (@ESPNUK) December 4, 2021

«Σάββατο βράδυ και μου αρέσει ο τρόπος που κινείσαι, Ντιβόκ Ορίγκι. Κόβεις προς τα μέσα και σκοράρεις κόντρα στους μπλε, Ντιβόκ Οριγκί».

Αυτοί ήταν οι στίχοι που τραγουδούσαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ μετά από ένα τέρμα του Βέλγου ενάντια στην Έβερτον τον Απρίλη του 2017 που κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα τους. Μπορεί να μην πιάνει σε αριθμό τα γκολ του Σαλάχ, ωστόσο μπορεί να παινεύεται ότι διαθέτει ένα άλλο μεγάλο γαλόνι. Το γεγονός ότι μπορεί εύκολα να θυμηθεί κανείς με ακρίβεια τα τέρματα που έχει σημειώσει. Με λίγα λόγια αυτό συμβαίνει, διότι έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ κρίσιμα γκολ και με μεγάλες ανατροπές της Λίβερπουλ.

Η πρώτη φορά έγινε τον Απρίλη του 2016, όταν έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ντόρτμουντ. Το 4-3 και η πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Επειτα, ακολούθησε το ντέρμπι με την Έβερτον όπου κι εκεί κατάφερε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και μάλιστα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο άνθρωπος του Champions League

Η εμφάνιση, που τον έβαλε στις καρδιές των «κόκκινων» ήταν αυτή απέναντι στη Μπαρτσελόνα του 2019, στο πιο μυθικό βράδυ του «Ανφιλντ». Τότε, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ήθελε τέσσερα γκολ για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι πίστευαν στο όνειρο. Ενας από αυτούς ήταν και ο Οριγκί, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, το ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που έστειλε την ομάδα στον τελικό του Champions League.

▪️ 94th minute against Wolves

▪️ 𝐶𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑙𝑦…𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖!

▪️ 87th minute in the Champions League final

▪️ 96th minute in the Merseyside derby



Divock Origi. Big-game player. pic.twitter.com/4MPK1xt8xY — B/R Football (@brfootball) December 4, 2021

Ακόμα κι εκεί, ο Βέλγος επιθετικός ήταν αποφασισμένος να βάλει ξανά την υπογραφή του. Και το πέτυχε! Μπορεί να μην είχε σκοράρει ούτε ένα τέρμα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέχρι τον Απρίλη του 2019, πέτυχε όμως το τρίτο του τέρμα σφραγίζοντας την επικράτηση επί της Τότεναμ με 2-0, λίγο πριν το φινάλε.

Ο Οριγκί αποδεικνύει το πόσο πολύτιμος είναι για την ομάδα του σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Αδιαμφισβήτητα μιλάμε για έναν ανέλπιστο ήρωα σε ένα άθλημα που τρέφεται από τέτοιες ιστορίες.