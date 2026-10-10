Ο Άρνε Σλοτ επιστρέφει στα γήπεδα, τέσσερις μήνες μετά την απόλυση του από την Λίβερπουλ, αλλά σε ένα διαφορετικό πόστο απ΄ότι τον είχαμε συνηθίσει.

Ο Άρνε Σλοτ φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τέσσερις μήνες περίπου, μετά την απόλυση του από τη θέση του προπονητή της Λίβερπουλ. Ο Ολλανδός τεχνικός απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του στο τέλος της περασμένης σεζόν, μετά από μια εξαιρετικά απογοητευτική υπεράσπιση του τίτλου στην Premier League, με τους «Reds» να τερματίζουν στην πέμπτη θέση, στο -25 από την πρωταθλήτρια Άρσεναλ και να προκρίνονται οριακά στην League Phase του Champions League.

Αργότερα φημολογήθηκε ότι θα ήταν υποψήφιος για τη θέση της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, προτού κάνει γνωστό ότι θέλει να παραμείνει στην τεχνική ηγεσίας συλλόγων. Το όνομα του βέβαια ακούστηκε και για την Μίλαν, μετά την αποχώρηση του Μαξ Αλέγκρι, αλλά η διοίκηση των «Ροσονέρι» επέλεξε τον Ρούμπεν Αμόριμ για τη θέση αυτή

Εν αναμονή της επόμενης προπονητικής του ευκαιρίας λοιπόν, ο Σλοτ εντάχθηκε στην Ομάδα Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA, που αποτελείται από 35 ειδικούς, δουλειά των οποίων είναι να αναλύουν το Champions League, το Europa League και το Conference League με «στατιστικά στοιχεία και βίντεο, που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην προπονητική, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην ποδοσφαιρική κοινότητα για να δώσουν μια δυναμική εικόνα της κατάστασης του παιχνιδιού».

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Arne Slot is BACK IN FOOTBALL just FOUR MONTHS after being sacked by Liverpool! The Dutch manager has joined UEFA’s Technical Observer Group for the 2026/27 Champions League season. Slot will work alongside 35 other football experts, analysing matches, tactical developments and coaching trends across European football. October 9, 2026

«Ο Σλοτ έκανε το όνομά του γνωστό στη Φέγενορντ, φτάνοντας στον τελικό του UEFA Conference League το 2022 και κατακτώντας έναν τίτλο της Eredivisie και ένα Κύπελλο Ολλανδίας στις επόμενες δύο σεζόν.

Εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το 2024 και αμέσως οδήγησε την ομάδα στο δεύτερο τρόπαιο της Πρέμιερ Λιγκ μέσα σε πέντε χρόνια, πριν φύγει από το Άνφιλντ αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση για την πρόσληψη του Ολλανδού.