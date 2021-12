Ράνγκνικ: Πανηγύρισε από τις εξέδρες τη νίκη της Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ βρέθηκε στις κερκίδες του «Ολντ Τράφορντ» και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της Γιουνάιτεντ στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ.

Ο Γερμανός τεχνικός βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Πέμπτης (02/12) για την αναμέτρηση των «κόκκινων διαβόλων» με την Άρσεναλ στην Premier League, με τον Μάικλ Κάρικ να ηγείται της ομάδας για τελευταία φορά.

Ο Ράνγκνικ, ο οποίος αναλαμβάνει από την Παρασκευή (03/12) τις τύχες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρακολούθησε τη σημαντική νίκη της νέας του ομάδας και πανηγύρισε δεόντως μόλις ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα.

Υπενθυμίζεται ότι θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στο κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, αφού ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση της άδειας εργασίας του.

Ralf Rangnick in the Old Trafford stands for Manchester United vs. Arsenal 🏠



(via @ManUtd) pic.twitter.com/z2T5EZ9C4g